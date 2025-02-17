Kars’ta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek.Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde yapılan denetim ve kontrollerde üzerlerinde İran ülkesine ait sahte pasaport bulunan 4 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlere "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.Ayrıca, Susuz ilçesinde bir ticari takside yapılan kontrolde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu Y. Amir yakalanırken, taksi şoförü Z. G. ’ye "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan adli işlem yapıldı.Yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen Erzurum geri gönderme merkezine sevk edildi.