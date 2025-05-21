Kars’ın Digor ilçesinde 10 dönümlük alanda ceviz, zerdali (kayısı), badem ve ahlat türlerinde 400 meyve fidanı toprakla buluştu.Kars Valisi Ziya Polat, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla düzenlenen meyve fidanı dikim etkinliğine katıldı. Vali Ziya Polat, etkinlikte yaptığı açıklamada doğaya ve geleceğe yatırım yapmanın önemine dikkat çekerek, "Vatan toprağında genç fidanlarımızla, gençlerimizle, evlatlarımızla beraberiz. Kars ilimiz genelinde valiliğimiz koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında her ilçemizde meyve bahçeleri oluşturma projesi çerçevesinde genç fidanları vatan toprağına emanet ettik. İnşallah bu proje kapsamında dikilen fidanların 3 sene boyunca Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakımları yapılacak. Sonra da vatandaşımızın ekonomisine katkı sağlaması amacıyla vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi.Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yılın sonuna kadar Kars genelinde 2 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Bu fidanların 4 bin adedini meyve fidanları oluşturuyor. Böylece hem kırsalda tarımsal çeşitlilik artırılacak hem de erozyonla mücadeleye katkı sağlanacak. Kars genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları, sadece çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle meyve veren türlerin tercih edilmesiyle bölge halkının ek gelir elde etmesi planlanıyor.