Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.Tören; Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Vali Ziya Polat, Milletvekilleri Adem Çalkın, İnan Akgün Alp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötügen Senger, tebrikleri kabul etti.Hükümet Konağı önünde devam eden kutlama programı kapsamında, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ile birlikte törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, mahalli ve Kafkas halk oyunları gösterisi yapıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nın gösterisi nefesleri kesti. Jandarma komandoların gösterileri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.30 Ağustos Zafer Bayramı programı resmi tören geçişi ve araç korteji ile son buldu.