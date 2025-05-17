Kars’ta hakkında 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde yapılan operasyonda, "TCK-81 Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve "TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere hakkında 2 ayrı suçtan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen E.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.