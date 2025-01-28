Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor.Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Jandarma ekiplerince Merkez Kümbetli köyü yol kavşağında 1 araç durduruldu.Araçta bulunan E.T.’nin üzerinde 1 gram Metamfetamin ve kağıda emdirilmiş 1 gram Bonzai ele geçirildi.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.