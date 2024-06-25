Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ı 9 günlük bayram tatilinde 25 bin kişi gezdi.Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin, 5 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve açık hava müzesi ilklerin şehri Ani kenti ilk uğrak yeri oldu.9 günlük bayram tatilini Kars’a geçiren yerli ve yabancı turistler, Türkiye’nin İlk, 3 bin 500 metrekare alanıyla Dünya’nın en büyük Tematik Peynir Müzesi olan Kars Peynir Müzesi’ne hayran kalırken, hüzünlü hikayesi, tarih kokan duvarları, gerçekçi canlandırmaları, interaktif sergileri, geçmişte yolculuğa çıkaran eserleriyle Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ise misafirlerini duygulandırdı.Ayrıca Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç ve Demir çağları ayrıca Urartu, Roma, Bizans, Orta Çağ Beylikleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler ile sosyal, kültürel, ekonomik ve askeri yaşam tarzlarını yansıtan eserlerin sergilendiği Kars Arkeoloji Müzesii ile birlikte Kars’ı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı turist tarafından gezildi. Kars son yılların en çok turist alan illeri arasında da yerini almaya başladı.