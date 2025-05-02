Meteoroloji Kars için sağanak yağmur uyarısında bulundu.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğlen saatleri itibariyle Kars ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars ve bölge genelinde rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ağrı’nın batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar,fırtına ve yükseklerde kar erimesinden kaynaklı çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.