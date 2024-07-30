Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olan Kars, 2024 yılının ilk 6 ayında 153 bin 357 yerli ve yabancı turisti ağırladı.Bünyesinde bulundurduğu Ani Ören Yeri, Harp Tarihi Müzesi, Peynir Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kale, Baltık Mimarisi yapılar, Havariler Kilisesi, Taş Köprü, Hasan-ı Harakani Türbesi, Çıldır Gölü ve Sarıkamış Katerina Köşkü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kars, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.2024 yılının ilk 6 ayında Arkeoloji Müzesi’ni 11 bin 168, Ani Ören Yerini 53 bin 251, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni 36 bin 938 ve Peynir Müzesi’ni ise 52 bin olmak üzere toplam 153 bin 357 kişi ziyaret etti.Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri Ani Ören Yeri olurken, misafirler, daha sonra müzeler, tarihi kale, Baltık mimarisi yapılar, Çıldır Gölü, Sarıkamış Katerine Köşkü ziyaret ettikten sonra kentten ayrılıyor.