Vatandaşlar tarafından 2024 yılı içerisinde Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 6 bin 391 başvuru yapıldı. Yapılan başvuruların yüzde 99,3’ü sonuçlandırıldı.Kars Valisi Ziya Polat, Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinledi, vatandaşlar, birebir olarak Vali Polat’a çeşitli konulardaki taleplerini iletme imkanı buldu.Vatandaşların sorunlarına büyük bir ilgiyle yaklaşan Vali Polat, çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Vali Polat, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile vatandaşlarımızın devletle olan ilişkilerini kolaylaştırmayı ve yaşadıkları sorunları yerinde çözmeyi hedefliyoruz. Herkesin sesini duymak ve sıkıntılarına çözüm bulmak bizim en önemli görevimiz" dedi.Vatandaşlar, eğitimden sağlığa, alt yapıdan istihdama kadar birçok alanda sorunlarını Vali Polat’a aktarırken, vatandaşların taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi yönünde söz aldı. Vali Polat, ilgili birim müdürlerine vatandaşların ilettiği konularda gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi.Öte yandan Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne 2024 yılı içerisinde yapılan 6 bin 391 başvurunun yüze 99.3’ü sonuçlandırıldı. Vali Polat’ın Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde vatandaşlara sık sık bir araya geleceği öğrenildi.