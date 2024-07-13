Kars yerli ve yabancı turistlerden son günlerde yoğun ilgi görürken, Vali Ziya Polat, kentte gelen turistlere rehberlik yaparak Kars’ı anlattı.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, 4 mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Ören Yeri, Sarıkamış, Kars Kalesi, Çıldır Gölü gibi potansiyelleri elinde bulunduran Kars, turistlerin akınına uğradı.Kars Valisi Ziya Polat, Bedesten bölgesinde karşılaştığı turistlerle bir süre sohbet etti. Turistler kenttin görülmesi ve gezilmesi gereken yerler hakkında bilgi veren Polat, turistlere, Kars’ın 4 mevsim ayrı güzelliğe büründüğü anlatarak Kars’ı özellikle yaz ve kış aylarda tekrar görmeleri gerektiği önerisinde bulundu. Polat, turistlere, Doğu’nun İncisi, tarih, kültür ve ilklerin şehri Gazi Kars’ı tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti, iyi tatiller dileklerinde bulundu.“Kars çok güzel valiniz kültür elçisi”Kars’ın çok güzel olduğunu ifade eden turistler, “Gerçekten Kars çok güzel, gezilmesi ve görülmesi gerekiyor. Çok iyi bir valiniz var. Cana yakın, Kars’ı seviyor. Kars’ın adeta kültür elçisi, bizlere Kars’a anlattı, rehberlik yaptı. Çok şanslısınız böyle bir valiye sahip olduğunuz için kendisini dinledik. Önerdiği yerleri gezeceğiz. Bizlere gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.Öte yandan Kars Valisi Ziya Polat, Bedesten bölgesinde turistlerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Vali Ziya Polat, daha sonra bölgeden ayrıldı.