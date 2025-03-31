Kars Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yol güvenlik noktalarında seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayarak, bayram şekeri ikram etti.Kars’ta polis ve jandarma ekiplerince yol güvenlik ve asayiş uygulamaları sürüyor. Kars Valisi Ziya Polat, beraberindeki Emniyet Müdür Vekili Özkan Toptaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile birlikte Kümbetli kavşağı jandarma kontrol noktası ve Sanayi kavşağı polis noktasında görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Vali Polat, daha sonra sevdikleriyle bayramlaşmak için kent dışına seyahat eden vatandaşlarla yok kontrol noktasında bir süre sohbet etti. Polat, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Her vatandaşın canının çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Polat, kazalarının dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini hatırlattı. Polat, seyahat eden vatandaşlara bayram şekeri ikram ederek, hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.Kars’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, bayramının huzur ve güven ortamında geçirilmesi adına polis ve jandarma ekiplerinin bir çok noktada görev yapıyor. Ekiplerin 9 günlük tatil süresince görevlerini sürdüreceği öğrenildi.