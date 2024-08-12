Türklerin Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan Ani’nin fethinin 960’ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan kamu spotu RTÜK tarafından onaylandı.Kars Valiliği, Türklerin Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan Ani’nin Selçuklu Sultanı Ebu’l Feth Alparslan tarafından Fethedilişinin 960. yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarına başladı.Hazırlıklar çerçevesinde 16 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak etkinliklerle öncesi Kars Valiliği’nce hazırlanan ve bir televizyon kanlında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden iktibas yapılan ve “Ani Demek, Anadolu Demek” kamu spotu Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylandı.Sultan Alparslan’ın 1064’te Anadolu topraklarına giriş kapısı olan Ani, fethinin 960’ıncı yıldönümünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.