Kars Ülkü Ocakları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Kars İl Temsilciliği’ne ziyarette bulundu.Kars Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Ahmet Miraç Aktaş, Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Helin Yokuş Üniversite Birim Başkanı Tolgahan Bulut, Sosyal Faaliyetler Birim Başkanı Aleyna Özağdaş İHA Kars İl Temsilciliği’ni ziyaret etti.İHA Temsilcisi Işık Çapanoğlu ile sohbet eden gençler, Çapanoğlu ve çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Çapanoğlu ise gençlere anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Helin Yokuş, Çapanoğlu’na "Kutadgu Bilig" dergisi hediye etti.