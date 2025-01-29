Kars’ın eşsiz doğal güzellikleri ile tarihi kent kimliğinin vurgulanacağı Kar’s Safari Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Son başvurunun 10 Şubat olduğu yarışma 14-17 Şubat 2025 tarihinde 3 gün düzenlenecek.Kars Valiliği ve Kars Kültür Sanat Derneği tarafından 14-17 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek Kar’s Safari Fotoğraf Yarışması’nda kentin eşsiz doğal güzellikleri ile tarihi kent kimliği vurgulanacak.Dereceye giren birinciye 35 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 20 bin ve mansiyon ödülü olarak 4 yarışmacıya 5’er bin TL ödül verilecek.