Gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin Kars’ta Süvari Tabya’da kurulan Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Müzeyi 2024 yılının ilk 7 ayında 60 bin kişi ziyaret etti.Başta Gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen müze, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.“Güzel bir tanınırlığımız oldu”Kars Peynir Müzesi’nin yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Müze Müdürü Yeşim Koç, “Ocak ayından itibaren yerli ve yabancı olmak üzere şuana kadar 60 bin civarında bir ziyaretçi sayımız var. Yılsonu doğru bu 100 binleri aşacak gibi gösteriyor. Gerçekten gurur verici, çok mutlu edici bir rakam bizim için bu, ilk açıldığımız 2022 yılının Mart ayı idi 2,5 yıllık bir süreçte gerçekten güzel bir tanınırlığımız oldu” dedi.“Müzede vatandaşlar kendi peynirlerini kendi yapacak”Koç, “Müze içerisinde görsellerle alakalı büyük bir değişikliğimiz olmadı. Ama özellikle bizim atölye kısmımız şimdi yavaş yavaş icraata başlayacak. Özellikle yılın belirli dönemlerinde burada atölye günlerimiz olacak. Gelen misafirlerimize bizler peynir yaptırtacağız. Kaşar peynirlerini kendileri yapacaklar. Kendileri hamurlarını yoğuracaklar. Ve sonra yaptıkları peynirleri alıp afiyetle yiyecekler” dedi.Peynir Müzesi’nde, ziyaretçilere Kars peynirinin tarihi ve çeşitleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Müzede peynir yapımında kullanılan eski aletler ve malzemeler de sergileniyor. Ayrıca, müzede düzenlenen tadım etkinlikleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.Tarihi tabyada kurulan Kars Peynir Müzesi’nde, hayvanların tükettiği endemik bitkiler, ahır bölümü, süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynirin yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor. Müzede, kentte üretilen ve birçok peynire tat veren endemik çiçekler de tanıtılıyor.Gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer aldığı müzeyi gezen ziyaretçiler, yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini de öğreniyor.