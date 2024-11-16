Kars mutfağı, köklü geçmişi ve eşsiz lezzetleriyle Anadolu’nun en zengin gastronomik miraslarından birine ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda bu mutfağın geleneksel tatları, kadınların yenilikçi dokunuşlarıyla yeni bir soluk kazanıyor.Kars’ta kadın girişimci Neşe Özkıran’ın işletmeciliğini yaptığı Neşeli Yemekler ve Patisserie’nin açılışını Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger yaptı. Senger, yeni işletmenin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.Kars’ın meşhur kaz eti, evelik aşı ve kete gibi ikonik yemekleri, kadınların ellerinde adeta yeniden doğuyor. Kadın girişimci Neşe Özkıran, yaptığı bir birinden güzel yemekleri hem yerel halkla hem de bölgeye gelen turistlerle buluşturarak ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.Kars mutfağının tanıtımında kadın girişimciler önemli bir rol üstleniyor. Kars merkezinde açılan yeni restoranlar kadınların ellerinden çıkan özgün menülerle dolup taşıyor. Bu mekanlarda, geleneksel yemeklere modern dokunuşlar ekleniyor ve unutulmaya yüz tutmuş tarifler yeniden hayat buluyor.