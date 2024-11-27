Başta Sarıkamış olmak üzere Kars’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kars kent merkezinde de etrafı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karının düştüğü Kars kent merkezinde gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla yağan kar nedeniyle soğuk hava etkili oluyor.Türkiye’nin en uzun kışının yaşandığı Kars’ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan vatandaşlar ise kar temizliği yaptı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kars’ta karın yakıştığını ifade eden Faruk Yavuz, karın bereketiyle geldiğini belirtti.Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars’ta ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.