Kars Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ataman Karaçöp ve yönetim kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti.Karaçöp ve heyetini KATSO Başkanı Kadir Bozan karşıladı. Ziyarette, Kent Konseyi tarafından hazırlanan "Çocuk Mutluluğu Projesi" ve bu projeye temel oluşturan araştırma raporu hakkında bilgi verildi.Kars’ın ihtiyaçlarına ışık tutacak çalışmanın, yerel yönetimlerle ve tüm paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.Başkan Kadir Bozan, Kars’ın gelişimi için çalışan her kuruma olduğu gibi, Kent Konseyinin de yanında olmaktan ve ortak projelerde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Bozan, nazik ziyaretleri ve samimi paylaşımları için Prof. Dr. Ataman Karaçöp’e ve değerli kurul üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Ziyarette karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Karaçöp ve beraberindekiler daha sonra KATSO’dan ayrıldı.