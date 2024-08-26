Kars Belediye Başkanı Öteken Senger, çevre temizliği etkinliğine katılarak, belediye ekipleriyle birlikte çöp topladı.Kars Belediye Başkanlığı’nca hayata geçirilen “Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum” temizlik kampanyası kentin bir çok noktasında temizlik çalışması başlatıldı.Temizlik çalışmalarına bizzat eşlik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, temiz bir çevrenin sadece estetik değil, sağlık açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.Senger, “Bugün yine temizlik seferberliğimize devam ediyoruz, Yenişehir mahallesindeydik, biliyorsunuz bizim sloganımız temiz çevre temiz toplum, bu bilinçle hareket ediyoruz ve tüm hemşehrilerimizi de, bu slogan etrafında birleşmeye ve şehrimiz için, şehrimizin geleceği için seferber olmaya devam ediyoruz. Hep birlikte Kars’ı daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Her bireyin bu konuda sorumluluk taşıdığına inanıyoruz” dedi.Temizlik çalışmaları sırasında Başkan Senger, belediye çalışanlarının yanında yer alarak, atıkları topladı ve çevreye zarar veren unsurları temizledi.Kars Belediyesi’nin düzenlediği bu tür etkinlikler, kentte çevre bilincini artırmada önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlar ise daha temiz ve yeşil bir Kars için destek olmaya çağrıldı.