Bingöl’ün Karlıova oluşan sis nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler güçlükle ilerledi.Son günlerde şiddetli rüzgar ve tipinin etkili olduğu Karlıova’da bu sefer de sis etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kenti kaplayan sis nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte araçlar dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek güçlükle ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri siste araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.