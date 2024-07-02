Bingöl’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi esnafları zora soktu. Esnaf, mum ışığında müşterilerine hizmet vermeye çalıştı.Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) hizmet ağı içindeki Bingöl’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde aniden elektrik kesintisi yaşandı. İlçenin belirli bir bölgesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, söz konusu bölgedeki sokaklar karanlığa gömüldü. Vatandaşlar cep telefonu veya el feneri yardımıyla yollarda ilerlerken, esnaf da mum ışığında müşterilerine hizmet vermeye çalıştı.