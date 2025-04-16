Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ise beyaz örtüye büründü.UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki tarihi mezar taşlarının karla bütünleşmesi video içerik üreticisi Ahmet Areç tarafından havadan drone ile görüntülendi.Havadan çekilen drone görüntüsünde 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşları beyaz kar örtüsüyle hayranlık uyandırdı. Kuş bakışı çekilen görüntüde tarihi mezarlığın ihtişamı göz önüne serilirken kahverengi mezar taşları ve beyaz kar örtüsü seyri güzel görüntüler oluşturdu.