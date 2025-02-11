ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da bir direğin üzerine çıkan karga, Allah diye bağırırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde yaşandı. Elazığ’da bir direğin üzerine konarak ’Allah, Allah’ diye bağıran karga dinleyenleri hayretler içinde bıraktı. Karganın bağırmasını duyan vatandaş, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Karga bir süre sonra, uçarak gözden kayboldu.Karganın Allah diye bağırdığını belirten vatandaşlardan Ahmet Acar, ’’Kültür Park civarında dolaşırken, bir karganın sesini duydum. Biraz dinleyince Allah diye zikrettiğini duydum" dedi.