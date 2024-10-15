Erzincan’da karga ile kasabın dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.Erzincan İnönü Mahallesi Merkez Çarşısında kasaplık yapan Faruk Toprak, dükkanına gelen kargayı et ile besleyince, karga dükkandan ayrılmaz oldu. Karga ile aralarında dostluk oluşan Faruk Toprak, dükkanının içine kadar giren kargayı elleriyle besliyor. Erzincan’da yıllardır konuşulan karga sayısının fazlalığı ve zaman zaman insanların başlarına sorti yapan kargaların aksine, kasap ile karganın bu dostluğu çevredekileri şaşırtıyor.Dükkandaki müşterilere aldırış etmeyen karga, yemeğini yedikten sonra Toprak’ın dizinde oturarak dinleniyor. Yemeğin ardından yapılan sohbeti de dinleyen karga daha sonra, bir sonraki gün gelmek üzere dükkandan uzaklaşıyor.