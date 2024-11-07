Erzincan Kardeşlik Korosu, Erzincan Türküleri Konseri için çalışmalarını sürdürüyor.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kardeşlik Korosu ekibini ziyaret etti. 22 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek olan Erzincan Türküleri Konseri için çalışmalarını sürdüren koro ekibini ziyaret eden Vali Aydoğdu, birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği provayı bir süre izleyerek ekibi tebrik etti ve başarılar diledi.Kültürel mirasın önemli bir parçası olan türkülerin yeni kuşaklara aktarılması açısından Kardeşlik Korosu’nun önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Aydoğdu, düzenlenecek olan konserin Erzincan dışında ikamet eden Erzincanlıların memleket hasretini dindirmek bakımından da önemli olduğunu vurguladı.