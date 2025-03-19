Tunceli-Pülümür karayoluna düşen taşları, 112 acil sağlık ekibi ile vatandaşlar temizledi.Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun bazı bölümlerinde sık sık taş ve kaya düşmeleri meydana geliyor. Karayoluna dün düşen taşları ise Pülümür ilçesi 112 acil sağlık ekibi ile vatandaşlar temizledi. 112 ekibi ile vatandaşların karayolunda bulunan taşları temizlemeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karayolunu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.