Erzurum’un Karayazı ilçesi, 24-25 Mayıs tarihleri arasında eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleriyle "Karayazı Tanıtım ve Ters Lale Festivali"ne ev sahipliği yapacak.Karayazı Kaymakamlığı koordinesinde İki gün sürecek etkinlikte, halk danslarından mağara yürüyüşlerine, yöresel lezzetlerden tarihi mekân gezilerine kadar birçok başlık ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.24 Mayıs, Doğayla iç içe, tarihle yan yanaSabah saat 08.30’da Karayazı’dan hareketle başlayacak olan festivalin ilk durağı Aşağı Söylemez olacak. 09.30-10.30 saatleri arasında halk oyunları gösterileriyle coşku doruğa çıkacak. Ardından 10.30’da heyecanla beklenen at yarışı başlayacak.Söylemez Baba Türbesi ziyareti sonrasında, tandır ekmeği eşliğinde kahvaltı katılımcılara ikram edilecek.Saat 12.15’te Yukarı Söylemez’e geçilecek. Abdulhamit döneminden kalma camii ve tarihi okul ziyaret edilecek, şehitlik anısına yapılan gezinin ardından Halk Eğitim Merkezi’nin el emeği ürünleri sergilenecek.13.45’te Çıkılgan köyünde bal tadımı ve mağara yürüyüşü gerçekleştirilecek, doğaseverler için bol bol fotoğraf fırsatı sunulacak.Akşamüstü Yücelik bölgesinde gençlik yürüyüşü ile devam edecek etkinlikler, Harabahane Mezrası’nda ters lale fotoğraf çekimiyle renklenecek. Katılımcılara yöresel patila ve semaverde demlenmiş çay ikramı yapılacak.Festivalin ilk günü Köyceğiz Mahallesi’nde 20.15’te başlayacak konserle doruğa ulaşacak. Gece boyunca gökyüzü gözlemi ve havai fişek gösterisiyle unutulmaz anlar yaşanacak.