Yazar Beyza Alkoç’un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi, MalatyaPark’da gala gösterimi ile sinemaseverlerle buluştu.Beyza Alkoç’un kaleme aldığı ve Ahmet Topuz’un yönetmenliğini üstlendiği “Karantina” filmi MalatyaPark Yeşil Sinema’da izleyiciyle buluştu. Filmin özel gösterimi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gösterim öncesinde, yazar Beyza Alkoç ve yönetmen Ahmet Topuz, izleyicilerle buluşarak filmle ilgili soruları yanıtladı ve sinemaseverlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Filmin gösterimi sırasında salon tamamen dolarken, izleyicilerden büyük beğeni topladı. “Karantina” filminin, özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir heyecanla karşılandığı belirtildi.Filmin yönetmeni Ahmet Topuz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Malatya’da böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ve izleyicilerin gösterdiği ilginin kendilerini motive ettiğini ifade etti. Yazar Beyza Alkoç ise kitabının beyaz perdeye uyarlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.