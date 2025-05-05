Elazığ’da ters lalelere dikkat çekmek amacıyla Karanlık Dere Kanyonu’nda doğa yürüyüşü düzenlendi.Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, ters lalelere dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. Arıcak Belediyesi ev sahipliğinde, Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından organize edilen etkinlik, doğa tutkunları ve spor severleri bir araya getirdi. Etkinlik, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Karanlık Dere Kanyonu’nda gerçekleştirildi. Coşkun suları, şelaleleri ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan kanyon, yürüyüş sayesinde doğa severlerin ilgi odağı oldu.Uzman rehberler eşliğinde yapılan yürüyüş, orta zorluk seviyesindeki 7 kilometre gidiş ve 7 kilometre dönüş olmak üzere toplam 14 kilometrelik parkurda tamamlandı. Katılımcılar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken, etkinliğin temel amacı olan ters lalelerin korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık oluşturdu.