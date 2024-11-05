Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen “Erzincan Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı”nda birçok üniversite bünyesinde kurulan öğrenci kulüpleri geliştirdikleri projeleri sergileme fırsatı buldular.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi Fuaye Salonunda lise öğrencilerinin bir araya gelerek geliştirdikleri ve ismini Ötüken İHA verdikleri projeyi sergileme fırsatı buldular.Ötüken İHA projesi, Polis Özel Harekât (PÖH) birimlerinin ihtiyaç duyduğu ileri düzey ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Açılan stant da projeye emniyet ve askeri birimleri yoğun ilgi gösterdi.Ötüken projesiyle güçlü bir vizyon ortaya koydukProje lideri Miraç Berkay Karakaş çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Karakaş açıklamasında, “Karakastech olarak dört kişilik küçük bir ekiple başlayan yolculuğumuzda, kısa sürede büyük bir ilerleme kaydettik. Kuruluşumuzun ilk günlerinde bir ismimiz dahi yokken, Ötüken projesiyle güçlü bir vizyon ortaya koyduk. Bu proje sayesinde resmi bir web sitesi açarak başvurular almaya başladık ve yoğun bir şekilde proje geliştirmeye odaklandık. Bugün, 30 kişilik disiplinli bir ekibe sahibiz. Ekibimiz yalnızca insansız hava araçları değil, aynı zamanda insansız kara ve deniz araçları geliştirmeyi de hedeflemekte. Her alanda yer almak adına daha da geniş bir ekip kurmayı planlıyoruz. Kendi yönetim kurulumuz ve rütbe sistemimiz sayesinde, projelerimizi titizlikle ilerletiyor ve başarıyı yakalamak için disiplinle çalışıyoruz.Bu proje, tamamen terörle mücadele amacıyla geliştirildiÖzellikle Ötüken İHA projesi, en gurur duyduğumuz başarılarımızdan biri olarak öne çıkıyor. Bu proje, tamamen terörle mücadele amacıyla geliştirilmiş olup, sis içinde hedef algılama gibi gelişmiş özellikler içermektedir. İnovatif teknolojilerle donatılmış Ötüken, ülkemizin güvenlik ve savunma sanayine önemli katkılar sunmayı amaçlamakta.Ülke çapında tanınan projelerle onurlandırmak en büyük hedefimEkibin lideri olarak benim rolüm, projeleri ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmek ve ekip üyelerimizi bu doğrultuda yönlendir. Yedi yıllık yazılım sektörü tecrübemle Mercedes gibi önemli firmalara sunumlar yapmış, kısa bir hikaye kitabı yazmış biriyim. Takım lideri olarak, ekip arkadaşlarımı yalnızca bireysel başarılarla değil, ülke çapında tanınan projelerle onurlandırmak en büyük hedefim.Yapay zekâyı yöneten, geleceği de yönetecektirSon olarak, Karakastech olarak gelecekte Baykar, TUSAŞ, Aselsan gibi şirketler arasına katılmayı ve yapay zeka alanında liderlik yapmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, yapay zekâyı yöneten, geleceği de yönetecektir” ifadelerini kullandı.