Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altında alan kar yağışı Van’da da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyrederken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kurubaş Geçidi’nde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray yolumun 10. ve 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Bahçesaray’a erişim, Hizan-Bahçesaray yolu üzerinden sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.