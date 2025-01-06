Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışını çocuklar sevinçle karşıladı. Tenefüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine akın eden çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken, kar yağışı vatandaşa çile, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu.Karı çok sevdiklerini ve kar yağdığı için çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar teneffüs ziliyle birlikte okul bahçesinde kartopu oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiler.Öte yandan kent merkezinde karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.Karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşı kaldırımları ve yolları kazıdı, ekiplerce yollar tuzlanarak önlem alındı.