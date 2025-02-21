Kars’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi 100 köyün il merkeziyle bağlantısını kesti. Özel İdare karla mücadele ekiplerinin açtığı yollar ise tipiden dolayı kısa sürede yeniden kapanıyor.Kars’ta olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapanan 156 köy yolunun, 56 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 100 köy yolunda ise olumsuz hava şartlarına rağmen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler yollarının açılması ve vatandaşların ulaşımlarının yeniden sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor.Kars’ta kar ve tipiden dolayı merkeze bağlı 20, Akyaka’da 1, Arpaçay’da 14, Digor’da 13, Kağızman’da 19, Sarıkamış’ta 17, Selim’de 7 ve Susuz’da 9 olmak üzere toplam 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi yürütülen çalışmaları aksatırken, Özel İdare karla mücadele ekipleri merkez köyler ve 7 ilçeye bağlı yolları kapalı bulunan 100 köyde aynı anda karla mücadele ediyor. ekiplerin kapalı yoları kısa sürede açması bekleniyor.