Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini arttırarak sürdüren kar nedeni ile adeta esaret yaşanıyor. İlçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.Bingöl’ün Karlıova ilçesinde aralıksız yağan yoğun kar, hayatı felç etti. İlçeye bağlı 48 köyün yolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı. Yer yer bir metreyi aşan kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı.İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçedeki kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek şehir merkezinin dışına taşıdı.Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ‘’dünden beri aralıksız kar yağışı var. 70-80 santimetrelik kar yağışı var. Bütün köy yolları kapalı şu anda. Çok zorluk çekiyoruz, Allah yardımcımız olsun, ekipler de yoları açmak için çalışıyor’’ dedi.