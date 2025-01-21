Türk Kızılay Ardahan Koordinatörlüğü ve Kars Kan Alma Merkezi tarafından Çıldır İlçe Merkezinde gerçekleştirilen kan bağışına rekor katılım oldu.Kars Kan Alma Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen kan alma işlemine Çıldır halkı yoğun ilgi göstermesi sonucu 60 ünite kan toplandı. Kış aylarından 25-30 ünite kan alınırken bu ayda alınan 60 ünite kanla rekor kırıldı.Türk Kızılay Kan Alma Merkezi Koordinatörü Erhan Kirmik "Çıldır halkı Türk Kızılay’ını yalnız bırakmayarak 60 ünite kanla hem kış aylarının rekorunu kırdı hem birçok kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaklar. Kan alma ekibimizle birlikte yaklaşık altı saat süren kan alma işlemimizde bizlere destek olan bağışçılarımıza ve Çıldır halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çıldır adına yaşattıkları bu gurur için Türk Kızılay’ı olarak herkese müteşekkiriz" dedi.Türk Kızılay Ardahan Koordinatörü Hazar Güven Coşkun’da bağışçılara ve ilçe halkına sıcak çorba ikramı yaparak Kan alma işlemine destek sundu.