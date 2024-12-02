Hakkari’de kontrolden çıkan kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Çallı virajında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen AFAD ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.