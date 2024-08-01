Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda kamera sistemleri analizi eğitimi gerçekleştirildi.’Huzur İçin Erzincan’ projesi kapsamında Erzincan il merkezine bağlı 59 köyde gece görüş ve yapay zeka destekli plaka okuma yazılımı içeren kamera sistemi kurulumu tamamlandı.Bu doğrultuda Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda kamera sistemleri analizi eğitimi düzenlendi.Gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ahmet Koçdemir, İlçe Merkez Komutanı Jandarma Binbaşı Özhan Nacar ve ilgili personelin katıldı.