Bitlis’in Mutki ilçesinde ve Irak’ın kuzeyinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu son yolculuklarına uğurlandı.Irak’ın kuzeyinde görev yaparken kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Çetin Özdağ için Bitlis merkezde bulunan Ersan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde görev yaparken kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Ecevit Kaylı da (50) köyünde toprağa verildi.Görevlendirildiği bölgede rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin Özdağ’a (46) ilk müdahale bölgede yapıldı. Daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdağ için bugün Ersan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hayatını kaybeden güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı dileyerek Türk bayrağını teslim etti.Burada konuşan Vali Karakaya, Özdağ’a Allah’tan rahmet dileyerek, “Rabbim, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdir-i ilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin. Tabi resmi işlemler yürüyecek. İlgili bakanlığımız şehit işlemlerini yürütecek. İnşallah o şekilde gerçekleşecek. Özdağ’ın acılı ailesine, korucu kardeşlerimize ve askerlerimize başsağlığı diliyorum. Yüce Mevlam, bu acıları tekrar yaşatmasın” dedi.Bugün Mutki’de de bir korucunun hayatını kaybettiğini bildiren Vali Karakaya, orada da cenaze programının bulunduğu belirterek, hepsine Allah’tan rahmet diledi.Vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşınan Özdağ’ın naaşı, Taş Mahallesi’ndeki Teleski Mezarlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Nesrulllah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.