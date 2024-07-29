Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği Siber Vatan Bootcamp etkinliği, Antalya’da düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliğin alt temalarında oluşturulan takımlar 7 gün boyunca yaklaşık 80 saat süren derin ve teknik eğitimler, görev ve uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar gerçekleştirdi.Törene Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici ile Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Törene görüntülü olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünya genelindeki siber saldırı tehditlerine dikkat çekti.Bakan Kacır, gençlere milli teknoloji hamlesinde büyük görevler düştüğünü belirterek, “Küresel devlere alternatif milli teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirmeksizin, kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil” dedi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan da, “Siber Vatan Programı son 5 yıldır üniversite öğrencilerine yönelik, özellikle ülkemizin nitelikli personel anlamında siber güvenlik açığını kapatmak ve personel ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir fonksiyon icra ediyor” şeklinde konuştu.Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ise program boyunca gece geç saatlere kadar süren çalışmalarla gençlerin siber güvenlik alanında büyük başarılar elde ettiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin 22 şehrinden gelen 350 genç ile bootcamp etkinliğini tamamladık. Gençlerimiz, siber vatanımızı korumak için özveriyle çalıştı ve önemli başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.120 öğrenciye istihdam fırsatıSiber Vatan Bootcamp etkinliğinde verilen yoğun ve teknik eğitimlerin ardından başarılı olan yaklaşık 120 öğrenci, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda stajyer olarak istihdam edilecek. Gençlerin bu azmi ve çalışkanlığı, Türkiye’nin siber güvenlik geleceğini daha da güçlü kılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Siber Vatan Programı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlere siber güvenlik eğitimi vererek onları geleceğin kahramanları olmaya hazırlıyor. 2019’dan bu yana süregelen program, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı ve yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağladı.Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programının 2024 Dönemi eğitimleri Ahiler, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Çukurova, Zafer, Güney Ege, Kuzey Anadolu ve Fırat Kalkınma Ajansı bölgesinde 18 ilde 22 farklı üniversiteden yaklaşık 750 öğrenci ile başladı ve Haziran ayında tüm gruplarda eğitimler tamamlandı. 4 farklı modülde yaklaşık 180 saat süren teknik eğitimlerin ardından Siber Vatan Programının ikinci bileşeni olan Bootcamp’e katılacak öğrencileri tespit edebilmek amacıyla 14 Haziran 2024 tarihinde 18 ilde aynı anda Bayrağı Yakala (Capture the Flag, CTF) sınavı gerçekleştirildi ve sınavı başarıyla tamamlayan 350 öğrenci Siber Vatan Bootcamp’e davet edildiElazığ ve Malatya’da 24 genç Bootcamp’i kazandıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Malatya’da ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi işbirliğiyle Siber Vatan Programı’nı düzenlendi.27 Kasım 2023 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında üç kur şeklinde gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, 14 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Türkiye geneli sınavda yeteneklerini yarıştırdı, sınavda Elazığ ve Malatya’dan başarılı olan 24 katılımcı Bootcamp’i kazandı.