Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu’nda, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resim ve teknoloji tasarım çalışmalarının yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.Sergiyi ziyaret eden Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, öğrencilerin el emeğiyle ortaya koyduğu çalışmaları tek tek inceledi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin hem sanatsal hem de teknolojik alanda sergilediği performansaları beğeni topladı.Okul öğretmenleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Okan Daştan, eğitim süreci, okulun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitime ve öğrencilere verilen emeğin her zaman kıymetli olduğunu vurguladı.Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu’nda açılan sergi, öğrencilerin üretkenliğini ortaya koyarken aynı zamanda öğretmenlerin özverili çabalarının da somut bir yansıması oldu.