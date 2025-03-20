Kağızman Meslek Yüksekokulu’nda Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Anısına Panel ve Müzik Dinletisi düzenlendiKağızman Meslek Yüksekokulu’nca Aşık Şair Hıfzı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel ve müzik dinletisinde, Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemi vurgulandı.Program, Müzik Öğretmenleri Uygar Önalan ve Harun Koman’ın bağlama ve kanun eşliğinde seslendirdiği Çanakkale Türküleri ile başladı. Ardından Doç. Dr. İlyas Topçu, Çanakkale Deniz ve Kara Muharebeleri hakkında detaylı bilgiler sunarak savaşın tarihsel etkilerini anlattı. Panel kapsamında, Kağızman Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Muhsin Ertürk Budak ise Çanakkale Zaferi’yle ilgili doğru bilinen yanlışları ele aldı.Etkinliğin en duygusal anlarından biri, Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi Sümeyye Ay’ın Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini okuduğu an oldu. Ayrıca, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri Zilan Ağırman ve Yudum Yaldızlı, Çanakkale Türküsü’nü işaret diliyle sahneleyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.Programın ardından yüksekokul bünyesinde öğrencilere yönelik bir iftar organizasyonu düzenlendi. Prof. Dr. Selçuk Ural’ın da katıldığı iftar programına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.