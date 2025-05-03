Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, anlamlı bir etkinliğe imza atarak çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Kulüp üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla toplamda 800 adet fidan, çeşitli okul bahçeleri ve köy mezarlıklarında toprakla buluşturuldu.Horasan Orman İşletmesi’nden kendi imkânlarıyla temin edilen kayısı, karaağaç, leylak ve huş türlerindeki fidanlar, Kağızman’daki farklı alanlarda yeşererek çevreye katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında Akören Köyü İlkokulu bahçesi ve köy mezarlığı, Günindi Köyü İlkokulu bahçesi ve köy mezarlığı, Mustafa Yalçın İlkokulu bahçesi, MTAL (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) bahçesi, Öğretmenevi yeni binası bahçesi ve Harakani Okulu bahçesi yeşillendirildi.Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ekibi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bu tür projelerin önemine inanıyoruz. Çocuklarımızın doğa sevgisiyle büyümelerini sağlamak en büyük hedefimiz. Bugün burada hep birlikte bir adım attık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Etkinlikte, özellikle çocukların doğayla buluşması ve fidan dikiminin çevre bilinci açısından eğitici bir rol üstlenmesi dikkat çekti. Katılımcılar, dikilen her bir fidanın gelecekte büyük birer çınara dönüşeceğine inanıyor.Kağızman halkı ve doğaseverler tarafından takdirle karşılanan bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlılık konusunda örnek bir çalışma olarak görülüyor.