Muş Alparslan Üniversitesi spor salonunda oyun oynayan ilkokul öğrencisi, başına kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, spor salonunda oyun oynayan 9 yaşındaki Ahmet M.A.’nın başına kale direği devrildi. Çocuk ağır yaralanırken, direğin yere sabitlenmediği ve yüklenilmesiyle çocuğun kafayı devrildiği iddia edildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.