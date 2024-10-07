Prof. Dr. Hakan Kadıoğlu’nun hazırladığı “Tarihten Taşan Coğrafya Erzurum” kitabı raflarda yerini buldu.Sadece tıp alanından değil özellikle Erzurum ve bölgeye dair yaptığı birbirinden değerli araştırmalarla birlikte yayınladığı kitaplarla dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun son eseri de kitapçılarda okurlarıyla buluştu.Değişmez Ölçütlerle Erzurum bölümüyle başlayan “Tarihten Taşan Coğrafya Erzurum” kitabı; Milli Mücadele ve Erzurum, Kültür ve Folklor, Spor Gezi, Turizm Gündelik Hayat gibi ana başlıkların altında okuyucularına Erzurum’a dair geniş bir projeksiyon çiziyor. Tarihten Taşan Coğrafya Erzurum” çalışmasına destek veren Muammer Cindilli’de sunuş yazısında Erzurum ve kitapla ilgili kendine has üslubuyla anlatım yaptı. Okuyucularla buluşan kitaptan elde edilecek gelirin ise üniversite öğrencilerine burs olarak verileceği ifade edildi.Kitapta Karasu, Çoruh ve Aras farkındalığıErzurum’u anlatan, yetkin kalemlerden çıkmış, niteliği yüksek, kapsamı geniş pek çok eserin mevcut olduğunu ifade eden Kadıoğlu, “Hazırladığımız eserin bunlar arasında yer almaya layık bir muhtevaya sahip olması için azami gayret gösterildi. Kitabın üslubunu, Erzurum coğrafyasını özellikle genç nesillere, ilgilerini çekecek, meraklarını uyandıracak biçimde anlatmak arzusu belirledi. Erzurum hakkında yazılan kitaplar için bir ilk olmak üzere, şehrin Karasu, Çoruh ve Aras nehirlerinin havzalarına göre bölümlenmesi yoluna gidildi. Zaman aralığı için Milli Mücadele Dönemi esas alınmış olsa da konu başlıklarının gerektirdiği yerlerde tarihin en eski dönemlerinden de günümüzden de bilgiler verildi. Öncesi ve sonrasıyla Milli Mücadele Dönemi, siyasi polemiklere yol açabilecek ifadelerden mümkün olduğunca kaçınılarak, fakat etraflıca anlatılmaya çalışıldı. Ermeni Sorunu ile Manda ve Himaye Sorunu, Milli Mücadele döneminde Erzurum bağlamında bilhassa irdelendi. Okuyucunun Erzurum Kongresi hakkında daha sahih bir kanaate varabilmesi için hacmi daha dar kapsamı daha geniş çizelgeler hazırlandı. Aynı yol değişik konulardan söz edilirken de izlendi.” diye konuştu.“Geçmiş, şimdiki ve gelecekteki Erzurum”Kitabın pek çok yerinde, görsellerin yüksek anlatma kabiliyetinden istifade edildiğini ve kullanılan görsellerin sanat değerleri hususunda titizlik gösterildiğini anlatan Hakan Hadi Kadıoğlu, “Sanata saygımızın gereği olarak, dijital uygulamalar dahil, herhangi bir şekilde müdahale edilmiş hiçbir fotoğraf kitaba alınmadı. Başarmış olmayı umduğum şey, geçmiş Erzurum, şimdiki Erzurum, gelecekteki Erzurum arasında bir bağ kurmak ve o bağ üzerinden Erzurum coğrafyasının ne kadar değerli olduğunu göstermektir. Metin yazımında güncel Türkçe ve dil kuralları kullanıldı. Metinlerde verilen bilgiler teyid edilmiş ve "Kaynakça" kısmında sıralanan eserlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Başlangıçta metinde yerinde gösterilen atıflar, kitabın hacmini azaltmak ve muhtemel intihalleri de önleyebilmek için çıkarıldı ve toplu biçimde listelendi. Ulaşılmayan, okunmayan kaynaklara yer verilmedi. Fotoğrafların belirtilen birkaçı dışında tamamı Nihat Kılıçoğulları’na aittir. Erzurum üzerine kıymetli fotoğraf eseri olan çok sayıda sanatçı olduğu muhakkaktır, ancak Nihat Kılıçoğulları ile sanat dili ve bakışımızın daha fazla olduğu kanısındayım. Elinizdeki çalışmanın düşünce aşamasından son haline gelinceye kadar değişik nitelik ve hacimde yardım aldığım arkadaş ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Aşırı sayılabilecek titizliğimize rağmen, gözden kaçmış olması muhtemel kusurlar ve eksikler için okuyucudan peşinen özür diliyorum. Gayret bizdendi, takdir sizden.” Dedi.