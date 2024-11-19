Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfettin Özdemir, kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Konuya ilişkin Bakanlıktan da müfettiş talep edildiği belirtildi.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurumda çalışan bazı kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfettin Özdemir’i açığa aldı. Vali Tekbıyıkoğlu’nun konunun araştırılması amacıyla Bakanlıktan müfettiş de talep ettiği öğrenildi.