Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerini denetledi.Kadın kuaförleri sıkı takibe alan zabıta ekipleri, denetledikleri iş yerlerinde ruhsat, genel temizlik, Esnaf ve Sanatkârlar Odasında alınan rayicin olup olmadığını kontrol etti. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kadın kuaförlerini tek tek denetledi. Denetimler sırasında kullanılan malzemelerin temizlik ve hijyen durumları büyük bir titizlikle denetlendi.Aynı zamanda kuaförlerin çalışma yönetmeliğinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını da inceleyen ekipler; kuaförlere kişisel hijyene dikkat edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldular.Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin süreceğini belirterek, kurallara uymayanlara ise ceza kesileceğini söyledi.