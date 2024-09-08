Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi artırmak amacıyla Erzurum’da kadın çiftçilere destek verdi.Erzurum’un Pasinler ilçesi faaliyet alanında bulunan, tamamı kadın çiftçilerden oluşan Yiğitpınarı, Övenler, Taşkaynak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında verilen Makine-Ekipman desteğinden 12 adet yem karma ve dağıtma makinesi için %50 destek aldı.Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, makine tesliminde destekten faydalanan çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti.