Ağrı’da trafik jandarması ekiplerince traktör sürücülerine bilgilendirme eğitimi yapıldı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Diyadin ilçesine bağlı Karapazar köyünde 25 traktör sürücüsüne bilgilendirme eğitimi yapıldı. Eğitim doğrultusunda sürücülere güvenli traktör kullanımı, rops demiri, flaşörlü tepe lambası kullanımı ve reflektör kullanımının önemi aktarıldı. Faaliyet sonunda sürücülerin soruları cevaplanarak, üzerinde bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıtıldı