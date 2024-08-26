Erzurum’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik, Erzurum’un Karayazı ilçesinde 3, Karaçoban ilçesinde 3 ve Çat ilçesinde 2 İlçelerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplam 8 şüpheli şahsa, 8 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.