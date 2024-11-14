Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda 285 öğrenci ve 15 öğretim görevlisine siber güvenlik eğitimi verdi. Etkinlikte güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve siber suçların hukuki boyutu gibi konulara değinildi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 285 öğrenci ve 15 öğretim görevlisine yönelik bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde katılımcılara, siber güvenlik ve dijital dünyanın olası riskleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca, siber tanıtım, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, mobil oyunların etkileri, dijital bağımlılık, banka ödeme sistemleri ve siber suçların hukuki boyutu gibi konular ele alındı. Eğitimde, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde açıklandı.